В приложении «Райффайзен-Онлайн» появилась функция расчета индивидуального кредитного рейтинга, сообщает пресс-служба Райффайзенбанка. Оценка производится по собственной методологии банка с учетом данных бюро кредитных историй и выражается в скоринговых баллах в диапазоне от 0 до 900.



«Наше недавнее исследование показало, что зачастую россияне не знают уровень своей долговой нагрузки и выясняют его уже после обращения в банк за кредитом», — рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Этот инструмент позволит контролировать качество своей кредитной истории и более осознанно брать новые займы, уточнил он.

«Каждый клиент может узнать свой кредитный рейтинг, сделав запрос в бюро кредитных историй. В нашем приложении клиент узнает не только свой кредитный рейтинг, но и получит рекомендации по нему. К тому же эта информация доступна бесплатно и мгновенно, в любое удобное время», — прокомментировал руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин.

Значение рейтинга непостоянно и зависит от многих параметров, в том числе от размеров и типов прошлых или текущих кредитных продуктов и своевременности платежей. Пользователь может отправить запрос на пересчет рейтинга и узнать уровень вероятного одобрения кредита в любой момент.

На данный момент функция доступна пользователям приложения «Райффайзен-Онлайн» на платформе iOS. В начале 2021 года ею смогут воспользоваться пользователи платформы Android.

