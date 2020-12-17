Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов сохранен в объеме 895 млрд фунтов стерлингов, передает ТАСС со ссылкой на сайт британского регулятора.

«На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», — сказано в сообщении.

Комитет также проголосовал за сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов, а также за продолжение программы по покупке гособлигаций на сумму 100 млрд фунтов. Кроме того, регулятор начал ранее объявленную программу покупки государственных облигаций Великобритании на 150 млрд фунтов.

«Главной новостью после ноябрьского отчета стало успешное испытание некоторых вакцин против COVID-19 и первоначальные планы по их широкому распространению в первой половине 2021 года. Это, вероятно, снизит риски ухудшения экономических перспектив, ранее определенные комитетом», — сообщил регулятор.

Тем не менее на недавнюю мировую активность повлияло увеличение числа случаев COVID-19 и связанное с этим повторное введение ограничений. Рост ВВП в Великобритании в IV квартале 2020 года, вероятно, будет немного слабее, чем ожидалось во время ноябрьского отчета, добавили в Банке Англии.



В комитете по денежно-кредитной политике отметили, что перспективы экономики остаются очень неопределенными и комитет продолжит внимательно следить за ситуацией. В случае ухудшения прогноза по инфляции комитет готов принять дополнительные меры. Кроме того, в Банке Англии не намерены ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства прогресса в устранении последствий пандемии и устойчивом достижении целевого показателя инфляции в 2%.