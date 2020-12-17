Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Онего» стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплаты стартуют 22 декабря. Они будут осуществляться через РСХБ в течение как минимум года.

Согласно реестру обязательств банка «Онего», за выплатой страхового возмещения на сумму 6,9 млн рублей могут обратиться порядка 240 вкладчиков, включая 60 юрлиц с подпадающими под страховку требованиями на 1,8 млн.

Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Лицензия у банка «Онего» была отозвана 11 декабря 2020 года.

