Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост реального ВВП России в 2021 году на 2,3%, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение агентства.

«После резкого спада в 2020 году мы прогнозируем незначительный рост реального ВВП России — на 2,3% в 2021 году, так как цены на нефть останутся низкими», — отмечают аналитики.

По их оценкам, экономические последствия пандемии и принятые меры господдержки приведут к значительному дефициту бюджета. В результате государственный долг вырастет и составит более 20% ВВП к концу 2021 года против 13,9% в 2019 году. Данный рост госдолга является умеренным в сравнении с другими странами, подчеркивают в Moody's.

Основными кредитными преимуществами России, по мнению агентства, являются государственный бюджет, сильная позиция на внешних рынках и гибкий обменный курс. Слабыми сторонами аналитики называют низкий потенциал увеличения бюджета и уязвимости перед геополитическими рисками и сопутствующими санкциями. Постоянный риск введения новых санкций сказывается на инвестиционных перспективах России.



Кредитный профиль России («Baa3» со «стабильным» прогнозом) отражает ее политические инструменты, увеличенные резервы и высокую ликвидность. Благодаря этим факторам российское правительство может справиться с экономическими и финансовыми последствиями пандемии коронавируса и относительно низкими ценами на нефть, отмечают аналитики.