У Газпромбанка появился собственный мобильный оператор «ГПБ Мобайл», который работает на сети Tele2. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

«Совместно с Tele2 мы запускаем полноценного оператора по MVNO-модели с собственным кодом сети. «ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», которая удовлетворит потребности фактически всех клиентов», — рассказала генеральный директор новой компании Нина Цирулик.



Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Самый доступный тарифный план «Легко», включающий 200 минут звонков и 4 Гб Интернета, может обойтись активному клиенту банка в 75 рублей в месяц.

Глава компании «ГПБ Мобайл» особо отметила возможность клиентов получать скидку на услуги связи в размере до 70% при оплате покупок картой ГПБ. Размер скидки зависит от трат по карте.

Протестировать связь можно бесплатно: при подключении абоненты получат 5 Гб Интернета и 200 минут на 14 дней. За переход к новому оператору со своим номером можно рассчитывать на 1 тыс. бонусных рублей.

Сим-карту можно будет подключить в отделениях банка в Москве и Московской области. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться опцией курьерской доставки. В течение 2021 года мобильная связь станет доступна для клиентов Газпромбанка еще в ряде ключевых регионов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань.



«Банковские виртуальные операторы — самый быстроразвивающийся сегмент рынка MVNO. За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой интерес со стороны аудитории обусловлен тем, что коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска успешного MVNO-проекта. Во-первых, банк может включить в одно предложение дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг», — комментирует директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.