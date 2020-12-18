Доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, не имеющим нужного опыта, превышает 60%, пишет РБК , ссылаясь на ЦБ. Представитель Банка России сообщил, что регулятор провел «плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы». В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор отметил ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, пояснили в Центробанке.

По словам источников на финансовом рынке, ЦБ попросил участников рынка сообщить о приведении деятельности в соответствие с рекомендациями. В обоснование рекомендаций ЦБ привел статистику о том, что более четверти продаж структурных продуктов приходится на граждан старше 50 лет, две трети имеют защиту капитала. Другой источник уточнил, что брокеры выступают против ограничений на маржинальную торговлю, поскольку нет подтверждений, что такие услуги навязываются клиентам.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует раньше срока ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым продуктам. В июле власти приняли закон, который предполагает деление инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, но новые правила вступят в силу только с апреля 2022 года. Банк России считает необходимым на полтора-два года ввести прямые ограничения на продажу сложных инвестпродуктов неквалифицированным инвесторам, заявляла Набиуллина. По ее словам, сейчас финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы навязать людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов.

ЦБ будет «рассматривать возможную реакцию на недобросовестные практики, в том числе через свои надзорные полномочия», сообщил представитель регулятора. Центробанк также ведет работу над закреплением рекомендаций на законодательном уровне, добавил он.