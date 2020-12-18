Нордеа Банк, входящий в скандинавскую группу Nordea, принял окончательное решение об уходе с российского рынка, говорится в уведомлении на сайте кредитной организации.

«В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России. АО «Нордеа Банк» обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов. В процессе ликвидации банк будет строго выполнять все требования российского законодательства», — говорится в сообщении.



Банк будет сворачивать работу в течение следующего года, но уже начал сокращение обслуживания клиентов и операций в стране, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на предправления банка Михаила Полякова. По его словам, банк проведет добровольную самоликвидацию, продавать его не планируется. Группа отказывается от работы в тех регионах, где это возможно. В рамках стандартной процедуры вопрос о сдаче лицензии будет утвержден на собрании акционеров. После этого банк подаст ходатайство в ЦБ. Внеочередное собрание акционеров состоится в начале 2021 года. Руководство банка будет наблюдать, как пойдет процесс в ближайшие полтора месяца, уточнил Поляков.

Большая часть фондирования банка — это внешние, а не локальные средства, которые предоставляла материнская группа, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По итогам десяти месяцев 2020 года Нордеа Банк располагал достаточным объемом ликвидности в 13,5 млрд рублей, показывают данные Fitch. Она должна покрыть уход остатка клиентского фондирования (около 5 млрд рублей).

По словам партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, примеру самоликвидации могут последовать и другие иностранные банки из-за снижения объемов бизнеса в России, в том числе из-за санкций и ситуации с пандемией. Если бы банк и захотел продаваться вместо сдачи лицензии, то идти на убытки даже при минимальном дисконте в 10% неоправданно, считает собеседник издания. Проще сдать лицензию, на которой банк не так много потеряет, в отличие от его продажи, отметил он.