В перечень предустанавливаемого отечественного ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV войдет приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом, пишут «Известия» . Это агрегатор с 371 ресурсом, который можно будет использовать при нулевом балансе. Также реестр дополнят до десяти приложений онлайн-кинотеатров и телеканалов. Всего в списке будет максимум 27 программных продуктов.

В перечень уже вошли «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», «OK Live», «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойОфис Документы», «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», Kaspersky Internet Security, Mir Pay и «Госуслуги». В списке появится и агрегатор ресурсов «Доступного Интернета». Пока приложения-агрегатора в доступе нет. В перечень попадет также до десяти приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора: ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, «НТВ Плюс», Первый канал, «Смотрим», «Триколор Кино и ТВ онлайн». Сейчас компании подают заявки.

Без официального утверждения перечня программ для предустановки на гаджеты вендоры не могут начать работы, отметил представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. Работы предполагают заключение договоров с правообладателями программных продуктов, тестирование совместимости, доработки и адаптацию ПО на устройствах. По оценкам РАТЭК и опросам вендоров, на решение технических и юридических вопросов может уйти от полугода до полутора лет в зависимости от категории устройства.

Правительством названы приложения, которые станут обязательными с 1 января Будут также разработаны акты по правилам установки ПО и список требований, которым будут должны соответствовать цифровые продукты.

В ASUS сообщили, что готовы к выполнению требований. Уже сейчас по собственной инициативе компания предустанавливает «Яндекс.Браузер», скоро на десктопах появится приложение от «Лаборатории Касперского». В Lenovo Russia отметили, что все устройства компании, произведенные в 2021 году и поставляемые в Россию со следующего года, будут оснащены необходимым российским софтом.

По словам экспертов, для разных вендоров существуют и разные проблемы: азиатским компаниям достаточно отработать совместимость приложений с используемой ОС, согласовать условия контрактов с поставщиками приложений и отработать логистику. Американским вендорам приходится дорабатывать свою ОС, чтобы она могла работать с приложениями, чужеродными для их бизнес-модели. Необходимо создать под эгидой Минцифры магазин российских приложений, из которого пользователь сам сможет отбирать программы для установки, предложили в АПКИТ. Организация считает, что стоит использовать весь реестр отечественного ПО при формировании списка предустанавливаемых программ, что позволит оставить выбор за производителем «железа» или за пользователем.