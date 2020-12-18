Банк России приказом от 17 декабря 2020 года приостановил действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью «Страховой Брокер Проект Банкострахование». Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в связи с неисполнением страховым брокером надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — поясняется в релизе.

Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в соответствующие договоры.