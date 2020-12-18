Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев по российским стандартам бухгалтерского учета составила 80,2 млрд рублей, увеличившись на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,9 млрд). Такие данные финансовой отчетности представлены в релизе кредитной организации.

«Положительное влияние на финансовый результат банка оказало изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний», — поясняют в банке.

Активы банка за отчетный период выросли на 207 млрд рублей (+9%) до 2,5 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 292 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 57% на 1 декабря 2020 года (50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 183 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки). Объем выданных за 11 месяцев 2020 года корпоративных кредитов составил 988 млрд рублей, что на 36% выше, чем за аналогичный период 2019 года; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 132 млрд рублей (+20% по сравнению с 11 месяцами прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос на 109 млрд рублей (+29% без учета валютной переоценки) до 484 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 250 млрд рублей розничных кредитов, что на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 11 месяцев 2020 года увеличились на 129 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+4% без учета валютной переоценки) в основном за счет роста средств корпоративных клиентов на 96 млрд до 928 млрд рублей (+9% без учета валютной переоценки).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 119,2 млрд рублей, что на 12% выше результата за аналогичный период прошлого года (106,2 млрд рублей). Их увеличение обусловлено ростом процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 22%.

Операционные расходы банка за 11 месяцев 2020 года составили 58,6 млрд рублей против 59,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Капитал банка с начала года вырос на 45 млрд рублей (+14%) до 358 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход. Отрицательное влияние оказал рост объема вложений в дочерние финансовые компании банка.



Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком «Открытие» с существенным запасом: по состоянию на 1 декабря 2020 года Н1.0 составил 14,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 114% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).