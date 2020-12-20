В Москве по состоянию на начало декабря 2020 года граждане и предприниматели направили в банки 436,8 тыс. обращений о реструктуризации кредитов, в Московской области — 226,1 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Всего в Московском регионе в период с 20 марта по 2 декабря 2020 года граждане обратились к кредиторам за реструктуризацией 639,1 тыс. раз, более 98,1% из обращений было рассмотрено. Реструктуризация проведена по 342,5 тыс. обращениям на сумму 269,5 млрд рублей.

Банковская система оказала поддержку экономике через реструктуризацию кредитов: кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ и собственные программы банков. С начала действия закона по 2 декабря 2020 года предприниматели Московского региона направили в банки 23,9 тыс. обращений об изменении графиков платежей: 14,8 тыс. — в Москве и 9,1 тыс. — в Московской области. Из них по 13,8 тыс. уже реструктурировано, их общая сумма составила 259 млрд рублей: 214,9 млрд рублей в Москве и 44,1 млрд рублей в Московской области.

Несмотря на сокращение количества обращений, до 31 декабря 2020 года мегарегулятор рекомендовал кредиторам продолжать реструктуризацию кредитов граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и предпринимателей по собственным программам. А для снижения потерь от последствий пандемии для бизнеса и населения Банк России дал регуляторные послабления, которые снижают нагрузку на капитал банков. Это дополнительно поддержит заемщиков, а также позволит банкам сформировать необходимые резервы по реструктурированным кредитам.