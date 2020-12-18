Совет Евросоюза обновил список государств, из которых по причине достаточно благоприятной эпидемической обстановки возможен въезд на территорию ЕС. Россия в обновленный список снова не вошла.

Итак, в страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда.

«Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао при условии подтверждения взаимности», — поясняется в заявлении Совета.

Отменен въезд из Уругвая. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории страны.

По данным на четверг, 17 декабря, в странах Европы за весь период пандемии зарегистрировано 22,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 506 тыс. человек. За последнюю неделю заболели более 1,7 млн человек.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения рекомендовало жителям региона праздновать Новый год и Рождество на улице. Это необходимо, чтобы снизить риски новых случаев заражения.