Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 280,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,07% и равнялся 1 418,23 пункта.

К концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм, но не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в мире и слабую статистику в США, отмечает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.



«Сегодня российский рынок может начать торги с небольшой коррекции на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу Мосбиржи удержаться в диапазоне 3 250—3 300 пунктов», — прогнозировал перед открытием биржи эксперт.

