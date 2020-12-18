ЦБ перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и приложения 13 к положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат... на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», — говорится в информационном письме.

Рекомендуется организовать дистанционное взаимодействие с клиентами — физическими лицами, получающими такие выплаты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки. Также регулятор рекомендует банкам в случае истечения срока действия платежных карт у клиентов обеспечивать им до 1 июля 2021 года доступность совершения операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия.