Кредитными организациями в январе — ноябре 2020 года было выдано 13,07 млн потребительских кредитов, что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В ноябре 2020 года было выдано 1,26 млн потребкредитов, что меньше на 21,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Наибольшее количество потребкредитов выдано в Москве (64,2 тыс. единиц), Московской области (55,5 тыс.), Краснодарском крае (48,1 тыс.), в республиках Башкортостан (44,1 тыс.) и Татарстан (42 тыс.).

Снижение выдачи было отмечено во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (-28,3%), Свердловская (-26,4%), Ростовская (-26,3%), Тюменская (-25,8%) и Кемеровская (-25,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 12,1% и 16,6% соответственно.