Объем экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) необходимо увеличить в течение четырех лет до 30 млрд долларов с 24 млрд долларов за прошлый год. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе третьего Всероссийского форума «Успешная семья — успешная Россия».

«Мы ставим амбициозные цели. В 2019 году объем экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства составил почти 24 миллиарда долларов, а за ближайшие четыре года его необходимо увеличить минимум до 30 миллиардов долларов», — сказал он.

По словам Белоусова, количество субъектов МСП до 2024 года должно увеличиться до 23 млн человек. Сейчас их около 20—21 млн человек, отметил он.

Вице-премьер РФ пояснил, что развитие МСП является одним из ключевых приоритетов работы правительства. «Задача по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек закреплена в качестве целевого показателя указом президента РФ «О национальных целях РФ до 2030 года», — сказал Белоусов.