Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 18 декабря, превысил 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 7 декабря текущего года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 11:52 мск, прибавил 70 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 90,0575 рубля, курс доллара на это же время находился на уровне 73,47 рубля, увеличившись на 63,75 копейки, следует из данных на сайте биржи.

Настроения инвесторов меняются под занавес недели, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, последний день торговой недели начался с практически повсеместного снижения акций, отступления нефтяных цен и восходящей коррекции доллара.

«Рубль тем временем отступает от четырехмесячных максимумов в паре с долларом, который вернулся выше уровня 73 рублей, добравшись до зоны 73,4 рубля. Учитывая укрепление американской валюты на Forex, в течение дня рубль, вероятно, будет оставаться в минусе. Однако, судя по нежеланию нефтяных цен показывать более глубокую нисходящую коррекцию, российская валюта воздержится от более агрессивного снижения в краткосрочной перспективе. На более долгосрочном горизонте перспективы рубля остаются конструктивными на фоне вакцинации и ожиданий спада пандемии, тогда как санкционные риски пока находятся на заднем плане», — комментирует эксперт.