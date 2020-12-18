Рост компоненты кредитов для бизнеса в ноябре 2020-го достиг максимальных показателей (56 пунктов) за все время исследований с 2014 года, говорится в исследовании настроений МСБ, организованного Промсвязьбанком совместно с «Опорой России». Рост связан преимущественно с увеличением удовлетворенного спроса. Число одобрений по кредитам выросло до 14%, а доля отказов снизилась до 12%. Также до 16% выросла доля тех, у кого уже есть действующий кредит. Но даже такое увеличение кредитного показателя не обеспечило выход индекса деловой активности (RSBI) в зону роста. Деловая активность снизилась по отношению к прошлому месяцу и составила 46,1 пункта. Компонентами, которые повлияли на это, стали продажи, кадры и инвестиции.

Согласно исследованию, компонента продаж снижается третий месяц подряд, что объясняется ухудшением как фактических, так ожидаемых показателей выручки. На горизонте трех ближайших месяцев роста продаж ждут только 13% предпринимателей, а ее сокращения — 45%. В сумме это свидетельствует о новой волне снижения деловой активности МСБ.

Компонента кадров также опустилась, но осталась около нейтральной зоны, говорится в исследовании. Снижению компоненты способствовало более сдержанное отношение бизнеса к найму персонала.

Компонента инвестиций снизилась по сравнению с прошлым месяцем, находясь при этом в зоне роста четвертый месяц подряд. Количество предпринимателей, как наращивающих, так и сокращающих инвестиции, сравнялось и составило по 17% от общего числа респондентов. Доля компаний, планирующих рост инвестиций, снизилась на 18%.

Как прокомментировал вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий МСБ Промсвязьбанка Кирилл Тихонов, отсутствие осеннего локдауна, появление информации об успехах в разработке вакцин и, как следствие, ожидание постепенного восстановления экономики, позволяет быть более оптимистичным в оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса. В ноябре еще осуществлялось финансирование по договорам в рамках госпрограммы льготного кредитования предпринимателей, также банки начали активно выходить на рынок с новыми предложениями по кредитованию. По этой причине индекс RSBI в ноябре показал максимальный рост за всю историю исследований сообщил Тихонов.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, можно констатировать, что правительственные меры поддержки занятости сыграли свою роль и массового сокращения персонала в секторе МСП не наблюдается.