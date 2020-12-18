Индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики России в IV квартале, говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. При этом регулятор ожидает динамику ВВП за год ближе к верхним значениям своего прогноза — минус 4%.



«Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем во II квартале», — отмечает ЦБ.

С учетом точечного характера ограничительных мер, адаптации граждан и предприятий к новым условиям, а также более высоких, чем ожидалось, данных за III квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%, добавляют в пресс-службе регулятора. Напомним, в октябрьском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал снижение ВВП на 4—5%

«Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью», — добавляют в Банке России.