ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 декабря.

Курс доллара повысился на 33,74 копейки, составив 73,3155 рубля (72,9781 рубля на 18 декабря). Курс евро вырос на 53,75 копейки, до 89,8262 рубля (89,2887 рубля на 18 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 81 копейку и составил 73,65 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 89 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,25 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,01—73,69 рубля за доллар и 89,45—90,32 рубля за евро.