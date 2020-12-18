Банк России продлил банкам до 1 апреля рекомендацию по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам, говорится в сообщении регулятора.

«В условиях осеннего подъема заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах Российской Федерации ужесточаются эпидемические меры. В связи с этим Банк России принял решение продлить до 1 апреля 2021 года рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией», — сказано в релизе.

Сформировать резервы на возможные потери по таким кредитам банки смогут до 1 июля 2021 года.