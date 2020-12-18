Глава Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки. По ее словам, оснований для такого решения может и не оказаться.

«При принятии решения по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация, а также то, осталось ли еще пространство для снижения ставки. Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ.

«Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться», — объяснила глава регулятора.

Напомним, на последнем заседании совета директоров Центробанка в 2020 году было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. По словам Эльвиры Набиуллиной, 2021-й будет годом мягкой денежно-кредитной политики.