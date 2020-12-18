Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал Forbes свою версию того, почему сорвалась продажа банка «Яндексу». По его словам, в процессе переговоров он обнаружил, что «Яндекс» «не видит объединения, они видят покупку «Тинькофф».

«При этом оплата состояла наполовину из акций, но я терял право влиять на решения в новой компании», — рассказал предприниматель.

Тиньков отметил, что «Яндекс» в ходе переговоров предложил 7% премии к цене акций на рынке. «И это смотрелось органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25—40%», — пояснил основатель банка.

Тиньков объяснил продажу части акций TCS Group решением личных проблем Олег Тиньков планирует потратить на запуск благотворительного фонда, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, до 200 млн долларов.

По его словам, он предложил сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу повысить премию, но тот ответил, что это нужно согласовать с советом директоров IT-компании. «Так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и так далее, и принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.

«Нет, это не так», — заявил «Яндекс» в ответ на просьбу Forbes прокомментировать версию Тинькова. Других подробностей компания не сообщила.