Восстановительный рост российской экономики возобновится весной 2021 года и может пойти довольно быстро, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы ожидаем, что устойчивое возобновление восстановительного роста (экономики РФ) произойдет весной следующего года... Опыт лета — начала осени показывает, что по мере нормализации ситуации восстановление может пойти довольно быстро», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, мягкая денежно-кредитная политика регулятора сыграла положительную роль в острый период и позволила уменьшить масштаб экономического спада. «Вот мы сейчас переоценили в лучшую сторону ожидаемые темпы ВВП по этому году, то есть по году мы видим, что спад будет около 4%, может быть, даже меньше», — добавила она.

Напомним, согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, опубликованному в октябре, снижение ВВП России по итогам 2020 года должно было быть в диапазоне 4—5%.