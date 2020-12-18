Основные фондовые торги в России в пятницу завершились снижением ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,27% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 273,75 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,18% — до отметки 1 402,50.

Бумаги «Яндекса» просели в цене на 0,51%, «Газпрома» — на 0,11%, Mail.ru — на 1,82%, СберБанка — на 2,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,51%, Мосбиржи — на 1,33%. Акции МТС подорожали на 0,78%, «Магнита» — на 0,37%, «Полюса» — на 0,9%.

«И все-таки она пришла — фиксация прибыли. Как только рынок понял, что ЦБ не намерен снижать ставку, как только инвесторы увидели, что населению никто просто так денег не раздаст, если только чисто символически, — шансы на новый виток роста снизились моментально. Индекс Мосбиржи к вечеру пятницы торгуется около 3 268 пунктов, за неделю рублевый индикатор снизился на 0,8%, хотя обновлял пик на уровне 3 318 пунктов. Индекс РТС завершает неделю на отметке 1 400 пунктов, за пять торговых дней он упал на 1,45% — и тоже при условии, что внутри пятидневки установил очередные пики», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.