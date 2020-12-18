Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск составил 73,5 рубля, что на 67 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,91 рубля (плюс 55 копеек).

С начала торгов было проведено 50,1 тыс. сделок с долларом на 2,95 млрд долларов и 7,9 тыс. сделок с евро примерно на 431,1 млн евро. Курсовые диапазоны — от 73,01 до 73,89 рубля за доллар и от 89,45 до 90,53 рубля за евро.