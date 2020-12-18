«ВЭБ.РФ» закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-23, которые номинированы в долларах с расчетами в рублях. Спрос российских инвесторов превысил 450 млн долларов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Книга заявок по выпуску была открыта 15 декабря 2020 г. с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,25—3,5% годовых и объемом размещения от 200 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 450 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 350 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона — 3,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,28% годовых», — отмечается в сообщении.

В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Структура спроса: банки — 81%, управляющие компании — 6%, страховые компании — 3%, инвестиционные компании — 5%, физические лица — 5%. Расчеты по сделке будут проведены 23 декабря, уточнили в ВЭБ. Организаторы выпуска — «ВТБ Капитал» и Промсвязьбанк.

«ВЭБ.РФ впервые за последние три года предложил российским инвесторам долговой инструмент, позволяющий зафиксировать привлекательную валютную доходность на пятилетний срок. Проявленный инвесторский спрос, в том числе со стороны физических лиц, позволил нам трижды в процессе формирования книги заявок снижать диапазон ставок. Размещение показало, что в условиях низкой доходности валютных депозитов локальные валютные инструменты «ВЭБ.РФ» являются востребованным инвестиционным продуктом для участников рынка», — прокомментировал размещение старший банкир «ВЭБ.РФ» Константин Вышковский.