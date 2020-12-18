Падение ВВП России в ноябре замедлилось до 3,7% в годовом выражении после уточненных 4,5% в октябре. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за ноябрь 2020 года».



«По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2020 года падение ВВП замедлилось до -3,7% год к году по сравнению с -4,5% год к году в октябре и -3,4% год к году в III квартале 2020 года. Снижение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,5% год к году», — говорится в документе.

Основной вклад в улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.