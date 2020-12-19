Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, разрешит крупным банкам в I квартале следующего года проведение обратного выкупа акций с ограничениями. Об этом говорится в заявлении ФРС по итогам второго проведенного в этом году банковского стресс-теста.

В июне финрегулятор установил ограничения на банковские дивиденды после того, как в результате проведенного банковского стресс-теста обнаружилось, что некоторые банки могут испытывать серьезные трудности в условиях пандемии.

«В свете продолжающейся экономической неопределенности и в целях сохранения устойчивости банковского сектора руководство ФРС продлевает действующие ограничения на выплату дивидендов с изменениями. В I квартале 2021 года как дивиденды, так и обратный выкуп акций будут ограничены суммой, основанной на доходе за прошедший год. Если компания не получает дохода, она не сможет выплачивать дивиденды или совершать выкуп», — отметил финрегулятор.

Ограничения на дивиденды останутся, указали в ФРС, и общая сумма дивидендов и обратного выкупа акций не может превышать среднюю квартальную прибыль за четыре последних квартала. ЦБ также заявил, что требования к увеличению капитала не будут пересмотрены, чтобы обеспечить достаточные гарантии на случай непредвиденных убытков.

Обратный выкуп акций важен для отрасли и обычно составляет около 70% выплат акционерам.

Как показали результаты последнего стресс-теста, 33 крупнейших банка страны обладают возможностями поддерживать свое состояние в случае начала серьезной рецессии.