Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии, продлят на весь 2021 год, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития. Как отмечается в проекте, правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке. Также упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России: им могут стать доступны назначение и выплата пенсий.

Если весь эксперимент пройдет удачно, дистанционный формат может быть введен бессрочно, рассказали в Минэкономразвития. В ПФР заявили, что фонд ежегодно переводит свои услуги в электронный формат, постепенно расширяя их перечень. Например, только в 2019 году было запущено 68 новых цифровых сервисов ПФР, связанных с оказанием государственных услуг.

ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и пособий Более 70% пенсий сейчас дистанционно оформляется по заявлениям, которые подаются через портал «Госуслуги».

Перевод услуг ПФР в дистанционный формат соответствует общему тренду на так называемую проактивность государственных сервисов, которая сегодня реализуется в России, отметил директор компании «Пенсионные и актуальные консультации» Евгений Якушев. Также с 2020 года ПФР реализовал концепцию электронной трудовой книжки, которая теперь обеспечивает государство всей необходимой информацией для расчета и назначения пенсии, добавил Якушев. Гражданин может контролировать сформированные данные на сайте госуслуг или ПФР, обращаться в фонд лично ему не нужно.

Далеко не все пожилые готовы к переходу на онлайн-предоставление госуслуг: за пределами крупных городов большинство возрастных граждан с компьютером — на «вы», отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Также предпенсионеры могут и не знать о нововведениях. По мнению эксперта, полностью переходить на дистанционный формат пока преждевременно и следующие пару лет стоит разумно сочетать старый и новый способы оформления пенсий и пособий.