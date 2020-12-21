Объем привлекаемых предприятиями ОПК кредитных средств составил почти 3 трлн рублей, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.

«Объем привлекаемых предприятиями ОПК кредитных средств — около 3 триллионов рублей, эти деньги постоянно крутятся в предприятиях, и это нормально», — заявил вице-премьер.

В прошлом году он говорил, что объем кредитов предприятий ОПК составляет более 2 трлн рублей и из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь». Борисов оценивал «токсичные» долги в 750 млрд рублей.

«В процессе серьезного диалога с финансистами и банкирами мы пришли к пониманию, что нет другого пути, кроме как списание безнадежных долгов и реструктуризация проблемных — по льготной ставке на длительный срок. Решение, безусловно, революционное. На моей памяти это единственный случай, когда государство осознанно пошло на такие меры. Списано через докапитализацию предприятий 350 миллиардов рублей «токсичных» кредитов. Реструктурировано уже примерно на 260 миллиардов рублей, и есть резерв еще на 150 миллиардов рублей», — рассказал Борисов.

По предварительным оценкам, у предприятий ОПК ежегодно высвободится не менее 50 млрд рублей, которые ранее они направляли на уплату процентов в банки. «Теперь смогут инвестировать их в развитие», — заключил вице-премьер.