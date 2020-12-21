«Справедливая Россия» планирует разработать проект закона о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетия, следует из сообщения в Telegram заместителя руководителя фракции этой партии в Госдуме Олега Шеина.

«В небольшом интервью пару дней назад я сказал, что неплохо было бы ввести зарплату для мам. То есть ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия... Реакция оказалась неожиданно масштабной. Много перепечаток, сообщений в местных и федеральных СМИ… Что еще интереснее, поддержка высказана системными институтами: председателем комитета по труду и социальной политике Госдумы, коллегами из Общественной палаты, Национальным родительским комитетом», — рассказал он.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — написал депутат.



Он указал, что практика таких выплат есть во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис. В этой стране — четыре ребенка на четверых взрослых, в России — три, уточнил Шеин.