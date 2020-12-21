Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 1,1% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 237,81 пункта. Индекс РТС упал на 1,97% — до отметки 1 374,88.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны», — указывала перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус, главным образом из-за фиксации прибыли на нефтяных площадках. Настроения в Европе в понедельник также могут ухудшиться из-за вирусной ситуации в Великобритании. Уверенную динамику в начале новой недели показывает золото, котировки которого поднялись выше 1,9 тысячи долларов, к пику с начала ноября, и впоследствии могут нацелиться на повышение в район 1 930—1 965 долларов за унцию, таким образом краткосрочно поддерживая золотодобытчиков», — спрогнозировала эксперт.