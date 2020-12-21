РЖД могут получить господдержку в виде субсидий и взносов в уставный капитал — 24 декабря должно состояться финальное обсуждение инвестпрограммы и финансового плана ОАО РЖД на 2021—2023 годы, пишет «Коммерсант» . Как следует из проекта инвестпрограммы, РЖД могут рассчитывать на крупные субсидии. Так, Минфину, Минтрансу и Минэкономики в целях обеспечения достаточной финансовой устойчивости инвестпрограммы без влияния на долговую нагрузку предлагается поручить в первом полугодии 2021-го принять правительственный акт, который позволит РЖД учесть в 2022—2023 годах субсидии из федерального бюджета на 70 млрд рублей в год в 2025—2026 годах, что сформирует кредитный рычаг в 127,4 млрд рублей в 2022 году, который пойдет на финансирование инвестпрограммы и покрытие процентов и налога на прибыль от субсидии.

Также в первом полугодии 2021 года предлагается обеспечить нормативными актами возможность «ВЭБ.РФ» войти в капитал РЖД в объеме 82 млрд рублей «с льготным периодом по выплате дивидендов начиная с 2025 года».

В госкорпорации сообщили, что там «о таких планах неизвестно», рекомендовав обратиться в правительство. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова от комментариев отказались. По словам одного из собеседников издания, представительство ВЭБа в совете директоров ОАО РЖД будет не пропорционально взносу и составит до пяти кресел в совете из государственной квоты.

Также предполагается крупная господдержка за пределами срока трехлетней инвестпрограммы: в документе говорится, что новая линия Кривенковская — Сочи, которая должна заменить дорогу вдоль черноморского побережья, в 2020—2030 годах будет финансироваться в том числе из средств ФНБ в объеме 330 млрд рублей. Часть средств из казны в рамках инвестпрограммы ОАО РЖД может не получить: согласно документу, из 165,2 млрд рублей из федерального бюджета, предусмотренных на финансирование проекта Центрального транспортного узла в 2019—2024 годах, в проекте федерального бюджета на период 2021—2023 годов заложено лишь 35,5 млрд рублей. Объекты, которые не удастся профинансировать из-за дефицита бюджетных средств в 100,8 млрд рублей, завершат после 2024 года при наличии источников финансирования, говорится в инвестпрограмме.

Предполагается, что ОАО РЖД сможет не платить дивиденды по обыкновенным акциям до 2024 года, направляя их на инвестпрограмму.