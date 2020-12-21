Банк ДОМ.РФ продлил льготную ипотеку для медработников до конца 2021 года. Как уточняют в банке, в рамках этой программы врачи и сотрудники лечебных учреждений могут оформить ипотеку по ставке от 6,9%. Это собственная социальная программа Банка ДОМ.РФ, запущенная в мае 2020 года с целью поддержки медиков в условиях распространения COVID-19.

Улучшить жилищные условия могут врачи и сотрудники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего образования. Ограничений не предусмотрено и по типу приобретаемой недвижимости — денежные средства можно направить на покупку как готового жилья, так и квартир в новостройках, а также на приобретение жилых домов и рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

Так, рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 6,9%, кредит на строящееся жилье доступен по ставке от 7,1%, на готовое жилье — от 7,7%, на покупку жилого дома — от 8,9%. До конца 2020 года в рамках новогодней акции ставки снижены на 0,5 процентного пункта. Договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос составляет от 10%, максимальная сумма кредита — 30 млн рублей. Минимальные ставки доступны при первоначальном взносе от 30% стоимости объекта недвижимости.



С момента запуска программы льготными условиями воспользовались порядка 1 тыс. медиков, указывают в банке. Объем кредитования составил 2,2 млрд рублей. В банк поступило 3,2 тыс. заявок на сумму 7,2 млрд рублей.

