Снижение ключевых индикаторов фондового рынка РФ усилилось днем в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи после закрытия пятничных торгов на уровне 3 273,75 пункта и открытия сессии понедельника на отметке 3 246,9 пробил вниз психологически важную отметку в 3 200 пунктов. По состоянию на 13:32 мск индикатор составил 3 175,98 пункта, что на 2,99% ниже уровня пятничного закрытия.

Индекс РТС демонстрирует еще более существенную негативную динамику. На указанный момент времени он потерял 5,35% и ушел к отметке 1 327,52 пункта (после закрытия пятничных торгов на уровне 1 402,5 и открытия торгов понедельника на отметке 1 394,52 пункта).

Минимальные значения индекса Мосбиржи и индекса РТС с начала торгов в понедельник — 3 173,97 и 1 326,65 пункта соответственно.



Аналитики обращают внимание на значительное снижение нефтяных цен. «Поводом для распродаж на большинстве сырьевых рынков стали опасения инвесторов в отношении доступности лондонских бирж деривативов для инвесторов из ЕС. Негативный эффект оказывают и новости об обнаружении в Великобритании и ряде других европейских стран нового штамма коронавируса, а также ужесточение карантина», — комментирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.