Райффайзенбанк усиливает направление цифрового кредитования. Его развитием займется Илья Болтнев, сообщили в кредитной организации.

«В качестве руководителя направления (Product Owner) ему предстоит решить много амбициозных задач, главная из которых — экспоненциальный рост продаж потребительских кредитов через онлайн-каналы», — отмечается в релизе «Райффайзена».

Илья Болтнев получил степень MBA в области IT-менеджмента в Государственном университете управления, а также окончил внутреннюю программу Digital MBA в Mail.Ru Group, где работал руководителем интернет-маркетинга проектов в сфере е-commerce, а также управлял проектами «Финансы» и «Товары», следует из справки банка. Болтнев также руководил маркетингом в финтех-компании ID Finance (бренды MoneyMan и Solva), где занимался продвижением продуктов онлайн-кредитования в России, Казахстане, Польше, Испании и Грузии.



Илья Болтнев регулярно выступает на отраслевых конференциях по интернет-маркетингу, а также преподает эту дисциплину в Maed и «Нетологии», указывают в Райффайзенбанке.