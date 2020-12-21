Совет службы финансового уполномоченного на заседании в пятницу, 18 декабря, утвердил размер ставки взносов для кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, а также пересмотрел размер ставки взносов для микрофинансовых организаций. Об этом в понедельник, 21 декабря, объявили в пресс-службе организации.

С 1 января 2021 года действие федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» распространится на кредитные организации, НПФ, ломбарды и КПК. В частности, начиная с этой даты в обязательном досудебном порядке финансовый уполномоченный начнет рассматривать обращения потребителей финансовых услуг в отношении перечисленных финансовых организаций.

В соответствии с ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» финансовые организации, взаимодействующие с финомбудсменом, обязаны уплачивать взносы для обеспечения деятельности службы финансового уполномоченного.

Принятым решением утверждена единая ставка взносов для микрофинансовых организаций, кредитных организаций, НПФ, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов, ее размер составил 18,6 тыс. рублей. При этом ставка в соответствии со статьей 11 указанного закона дифференцируется в зависимости от результата рассмотрения дела финомбудсменом. Так, если финансовый уполномоченный принимает решение о частичном или полном удовлетворении требования потребителя, размер ставки составит 27,9 тыс. рублей, а при принятии решения об отказе в удовлетворении требований потребителя — 9,3 тыс.

При прекращении рассмотрения дела финансовым уполномоченным в связи с заявлением потребителя об отказе от требований по причине урегулирования спора между сторонами путем заключения соглашения, а также в случае добровольного исполнения финансовой организацией требований потребителя размер ставки взносов составит 9,3 тыс. рублей.



Размер ставки взносов для страховых организаций не изменился, но решением от 18 декабря предусматривается, что при определении размера взноса будут приниматься во внимание также отдельные решения финансового уполномоченного об отказе в удовлетворении требований потребителя и о прекращении рассмотрения обращения. Аналогичные правила установлены для всех финансовых организаций, взаимодействующих с финансовым омбудсменом.