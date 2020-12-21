Банк «Международный Финансовый Клуб» с 22 декабря вводит вклад «МФК Выгодный».

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Сроки составляют шесть, 12 и 24 месяца. Доходность равна 5,3%, 5,5% и 5,55% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Дополнительные взносы допускаются в течение первых трех рабочих дней с даты заключения договора. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.