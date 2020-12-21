Банк ВТБ сообщает о размещении крупнейшего в истории России выпуска ипотечных ценных бумаг.

«21 декабря состоялось размещение рекордного на российском рынке секьюритизации выпуска ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» (эмитент — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов банка ВТБ. Объем эмиссии составил 191,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Как уточняется, это шестой совместный выпуск ВТБ и «ДОМ.РФ», общий объем размещенных ипотечных бумаг превысил 579 млрд рублей.

«ВТБ был и остается первым на российском рынке секьюритизации, и сегодня мы закрыли крупнейшую сделку за всю его историю, — комментирует руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков. — Выпуск планируется к продаже широкому кругу инвесторов, в том числе нерезидентам, и благодаря большому объему станет эталонным на российском рынке ипотечных ценных бумаг».



По оценкам аналитиков ВТБ, объем продаж жилищных кредитов российских банков по итогам 2020 года превысит 4 трлн рублей. Сам банк по итогам 11 месяцев нарастил объем выданных кредитов на 40%, до 824 млрд.

