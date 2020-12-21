Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в РФ, а ее инициатива направлена только на адресную и целевую помощь таким россиянам. Ранее сообщалось, что она предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов.

«Речь идет не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», — сказала Оглоблина.

Она напомнила, что сейчас правительство регулирует цены на базовые продукты питания. «В связи с их повышением на прошлой неделе президент раскритиковал правительство. Да, это нужная мера, мы ее поддерживаем, но она временная. И очень много у нас людей находятся за чертой бедности», — отметила Оглоблина.

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих По мнению экспертов, такой мерой проблему вряд ли удастся решить.

Она подчеркнула, что Минпромторг несколько лет назад уже выступал с предложением о подобной помощи, с ростом безработицы в ОП «решили поднять эту инициативу». «В ряде регионов такая мера поддержки есть. В частности, Фонд продовольствия «Русь» вместе с Общероссийским народным фронтом помогают сейчас тысячам многодетных семей, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума. Некая бонусная карта, которую можно тратить в магазинах — там есть определенный перечень магазинов — на базовые продукты питания», — уточнила она.

«Хочется, чтобы в этот тяжелый момент для людей, в пандемию, появилась для всех граждан малоимущих такая адресная поддержка. Потому что регулировать цены на базовые продукты — хорошо, но для многих они и по таким ценам недоступны. Собственно, с этим наша инициатива и была связана. Мы планируем в Общественной палате более подробно обсудить ее, чтобы потом конкретное предложение в правительство направить о том, каким мы видим реализацию этой инициативы в регионах», — заключила Оглоблина.