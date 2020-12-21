Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020—2021 годах в размере 1 млрд долларов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минфином России, согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.



Уточняется, что Россия предоставит в 2020—2021 годах кредит двумя траншами на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов.