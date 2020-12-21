ЦБ ожидает профицита ликвидности порядка 1 трлн рублей на конец 2020 года, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. В предыдущие два года до начала пандемии структурный профицит колебался в диапазоне 2—3 трлн рублей.

«Банковская система в настоящее время находится в структурном профиците ликвидности. Из-за событий 2020 года этот структурный профицит заметно сократился, даже в моменте на прошлой неделе, впервые с 2017 года, мы зафиксировали точечно небольшой структурный дефицит. Но уже на конец этого года, по мере возвращения средств по бюджетному каналу в банковскую систему в форме бюджетных расходов мы предполагаем, что структурный профицит восстановится, более того, он достигнет порядка одного триллиона рублей, может быть, даже больше на конец этого года. В течение следующего года — полутора лет, скорее всего, он продолжит возрастать и опять вернется в тот диапазон, который наблюдался на протяжении 2018—2019 годов», — сказал он, выступая в Госдуме.

ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности банков Пока рано говорить о свершившемся переходе от структурного профицита ликвидности к структурному дефициту, возможен период колебаний от дефицита к профициту и обратно, отмечают аналитики.

«Поэтому потребуется весьма значительный спрос на цифровой рубль, чтобы этот профицит перешел в состояние устойчивого структурного дефицита. Надо понимать, что внедрение цифрового рубля будет происходить постепенно, чтобы адаптация банковской системы к этим изменениям тоже происходила во вполне управляемом для нас и для банков режиме», — сказал он.

Заботкин также отметил, что ЦБ будет выбирать такую траекторию ключевой ставки, которая обеспечит денежно-кредитные условия, способные привести к цели ЦБ по ценовой стабильности — инфляции вблизи 4%. «Другими словами, депозитно-кредитные ставки в мире, где есть цифровой рубль, и в мире, где его нет, будут примерно одни и те же, а именно те, которые обеспечивают наши цели по инфляции вблизи 4%», — пояснил зампред ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ не ожидает перехода российского банковского сектора к дефициту ликвидности в ближайшие годы при выпуске цифрового рубля.