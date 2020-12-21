Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30—45 тыс. рублей, это следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Пенсию не ниже 45 тыс. рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тыс. согласны 29,1% опрошенных.

Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тыс. рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считают, что им хватит пенсии в пределах 25 тыс. рублей.

В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% респондентов хотели бы пенсию в пределах 45 тыс. рублей, а 38,5% считают, что она должна быть выше.

При этом большинство (52,3%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тыс. рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию — до 30 тыс. рублей, еще 4,3% респондентов надеются на пенсию до 45 тыс. рублей, а 4,3% — на пенсию свыше этой суммы.

Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек со всей страны.