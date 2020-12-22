За последние десять лет количество кредитных организаций в России сократилось почти на 60%, количество банковских структурных подразделений — на 34,6%, при этом банковская сеть распределена по регионам довольно неравномерно: лучше всего обеспечены банковскими офисами регионы Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а хуже всего сеть представлена в регионах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные исследования Банки.ру «Урок географии: банки на карте».

В абсолютном выражении больше всего внутренних структурных подразделений кредитных организаций (ВСП, включают филиалы, представительства, дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, передвижные пункты кассовых операций) за исследуемый период закрылось в Центральном ФО — 4 970 (40,1%), однако в относительном выражении наибольшие потери понес Северо-Кавказский ФО — 41% (548 ВСП).

В региональном разрезе по доле закрывшихся ВСП лидирует Дагестан, где количество банковских отделений сократилось на 72,5%, а из 32 банков, зарегистрированных в регионе в 2010 году, лицензии остались только у двух. В пятерку регионов с наибольшим сокращением числа ВСП также вошли Тверская, Брянская, Смоленская области и Ингушетия.

Аналитики Банки.ру рассчитали индексы, показывающие, в каких регионах население лучше обеспечено банковским офлайн-сервисом. Индикатор учитывает три параметра: количество ВСП на 1 млн человек взрослого населения, количество ВСП на 100 тыс. кв. км и количество кредитных организаций, представленных в регионе.

В списке регионов с наибольшей доступностью ВСП с большим отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург, а наиболее масштабно здесь представлены СберБанк, ВТБ и Альфа-Банк.

В Московской области на третье место по количеству ВСП выходит Геобанк, который специализируется на розничном сегменте, реализуя продукты банков-партнеров на базе собственных офисов. В Татарстане помимо СберБанка в тройку лидеров входят местные банки: «Ак Барс» и Татсоцбанк. В Севастополе и Крыму банковское обслуживание обеспечивают всего шесть банков, самый крупный из них — РНКБ.

Хуже всего дела с банковскими отделениями обстоят в регионах Северного Кавказа. Так, в Ингушетии работают всего три банка: СберБанк, Россельхозбанк и Почта Банк. На 417 тыс. человек населения приходится всего 12 банковских ВСП, десять из которых принадлежат «Сберу».

Среди кредитных организаций по количеству ВСП первое место ожидаемо занимает СберБанк — почти 14 тыс. отделений (48,5% от общего количества ВСП). Банк можно встретить в 83 из 85 регионов России (исключения составляют Крым и Севастополь). Почти во всех регионах на СберБанк приходится наибольшая доля всех ВСП в регионе (от 21,8% в Москве до 83,3% в Ингушетии). Единственный регион, где доля офисов СберБанка (32,7%) находится на втором месте, — Чечня: здесь лидирует РСХБ с долей 44,9%.

На втором месте по количеству отделений находится ВТБ: более 1,5 тыс. филиалов, офисов и отделений в 78 регионах. Третью строчку занимает Россельхозбанк, причем региональный охват у него больше, чем у ВТБ: отделения РСХБ можно встретить в 82 регионах. На четвертой позиции по числу офисов находится Альфа-Банк, хотя из банков, попавших в топ-10, у него наименьший региональный охват: отделения банка можно встретить только в 55 регионах. Почта Банк, занимающий лишь седьмую строчку по количеству ВСП, находится на третьем месте по региональному охвату: его можно встретить в 79 регионах.

«Результаты исследования демонстрируют, что банковская сеть распределена по регионам довольно неравномерно. В 55 регионах (66%) индекс доступности банковских ВСП отличается от среднего значения… не более чем на 30% в ту или иную сторону. В 14 регионах индекс заметно выше, чем в среднем по стране, а в 16 регионах — существенно ниже», — резюмируют эксперты.

Они уточняют, что сокращение числа структурных подразделений кредитных организаций в России обусловила не только «чистка» банковского сектора, но и тренд на цифровизацию бизнеса и сокращение сети крупными игроками рынка. Например, сеть подразделений СберБанка за отчетный период сократилась на 27%.



Более подробная статистика по числу подразделений крупнейших банков, данные по видам подразделений, региональные индексы доступности банковских ВСП представлены в материале раздела «Исследования».