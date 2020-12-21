Основные фондовые торги в России в понедельник завершились снижением ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи снизился на 2,67% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 186,38 пункта. Индекс РТС уменьшился на 4,75% до отметки 1 335,93.

Бумаги «Яндекса» просели в цене на 0,6%, «Газпрома» — на 4,69%, Mail.ru — на 1,36%, СберБанка — на 3,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,84%, Мосбиржи — на 2,2%, «Магнита» — на 2,25%, МТС — на 0,93%. Акции «Полюса» подорожали на 1,74%.

«Коррекция пришла на российский фондовый рынок сразу же, как только инвесторы получили на руки факты. И факты эти не порадовали: стимулирование американской экономики от конгресса составит только 900 миллиардов долларов, а надо бы 1—1,5 триллиона долларов для полного эффекта. Коронавирус приобрел штаммы, а этого никто не ждал, и на таком фоне французский и германский локдауны сейчас покажутся просто косметическим ремонтом по сравнению с тем, с чем придется столкнуться Великобритании. В общем, конец года пока не принес ожидавшегося счастья в виде вакцин, поэтому с большой долей вероятности праздники придется в этом году встречать только в узком кругу семьи», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.