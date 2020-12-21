Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск составил 73,12 рубля, что на 1,77 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на 19:06 мск равнялся 91,8 рубля (плюс 1,98 рубля).

С начала торгов было проведено 78,9 тыс. сделок с долларом на 4,48 млрд долларов и 10,7 тыс. сделок с евро примерно на 563,2 млн евро. Курсовые диапазоны — от 73,8 до 75,8 рубля за доллар и от 90,24 до 91,85 рубля за евро.

«Рубль, как и подавляющее число валют EM, также заметно слабел на фоне общего бегства от риска, но при этом потери отечественной валюты выглядели еще серьезнее потерь коллег. В частности, к окончанию рабочего дня нацвалюта снижалась к доллару более чем на 2% и теряла около 2% к евро. Судя по всему, дополнительное давление на рубль вновь оказывал геополитический фактор. В частности, появившаяся информация о планах Германии ввести новые санкции против РФ», — прокомментировал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.