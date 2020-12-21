Центробанк установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 1 января 2021 года, говорится в релизе ЦБ.

«Документ предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасных объектов. Как показывает практика, в других видах страхования, таких как ОСАГО и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор дает возможность более гибкого применения тарифа и способствует развитию конкуренции на рынке», — сказано в сообщении.

По результатам проведенного регулятором анализа для всех типов опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений, нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%.