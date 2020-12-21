Енисейский Объединенный Банк предложил жителям Красноярского края программу рефинансирования кредитов, говорится в релизе финучреждения.

Под программу рефинансирования попадают все виды кредитов, без ограничения по количеству. Клиент может начать вносить платежи по кредиту в следующем году, выбрав опцию отсрочки платежа.



Программа рефинансирования:

Процентная ставка от 9,75% без оформления страхования.

Срок кредитования — от года до пяти лет.

Сумма — до 3 млн рублей.

Количество и виды рефинансируемых кредитов неограниченны.

Подать заявку можно в любом отделении банка, по телефону горячей линии.

При рефинансировании кредитов клиент может получить еще и кредитную карту с беспроцентным периодом 111 дней, добавили в банке.