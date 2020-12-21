Банк «Веста» запустил новый сервис для самозанятых — упрощенную идентификацию при регистрации, сообщили в ЦФТ. Клиентам этой категории теперь стало еще проще получить в интернет-банке статус самозанятого: базовые идентификационные данные клиента загружаются в систему ДБО и АБС автоматически.

Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ.

«На стороне клиента регистрация в качестве самозанятого осуществляется в интернет-банке VestaBank, реализованном на базе технологий ДБО Faktura.ru. Запрос от банка базовых идентификационных данных по клиенту из ЕСИА выполняется в облачном сервисе «ЦФТ-Упрощенная идентификация». В системе «ЦФТ-Банк», используемой ИБ «Веста» на условиях аутсорсинга, создается карточка клиента», — сказано в сообщении.